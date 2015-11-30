Британські експерти оцінили можливі втрати Туреччини від російських санкцій

З такою оцінкою виступили в британській Capital Economics, пише Slon.ru.

Очікується, що найбільше від обмежень постраждає туристичний сектор Туреччини. За прогнозами Capital Economics, якщо протягом всього 2016 року жоден російський турист не приїде до республіки, втрати місцевої туристичної галузі досягнуть $3 млрд, або 0,4% ВВП.

Втім, як зазначають економісти, частково шкода турецькій економіці буде компенсована фінансовою допомогою Євросоюзу, який погодився виділити Анкарі €3 млрд для сирійських біженців в обмін на зниження транзитного потоку мігрантів.

В Capital Economics також зазначили, що на агросектор Туреччини санкції РФ навряд чи вплинуть. За підсумками 2014 року сукупний обсяг поставок сільськогосподарської продукції з Туреччини до Росії досяг $1,2 млрд, або 0,15% ВВП республіки. У той же час на Туреччину припадає близько чверті всього продуктового імпорту РФ.

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Раніше 30 листопада старший науковий співробітник Інституту «Центр розвитку» ВШЕ Сергій Алексашенко також припустив, що вплив санкцій РФ на турецьку економіку виявиться не дуже сильним.

«Безумовно, турецька економіка відчує дію російських санкцій; особливо сильно вони вдарять по туристичної індустрії. Однак не варто очікувати настання економічного колапсу в сусідній країні – її економіка набагато стійкіша, ніж російська, а тому навіть такий сильний зовнішній шок не виведе її з рівноваги. Чого не можна сказати про російський споживчий ринок», – зазначив економіст.

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про введення економічних заходів щодо Туреччини 28 листопада. Санкції передбачають обмеження авіасполучення між країнами, заборону на постачання ряду турецьких товарів в РФ, а також призупинення співпраці сторін у турсекторі.