Держлісагентство повністю виконало замовлення на поставку деревини до зони АТО - голова відомства

Про це заявив Голова відомства Олександр Ковальчук.

Зокрема, галузь безкоштовно відвантажила 17 тис. кубометрів лісу (100% від замовлення) та додатково розпочала поставки ще 2,7 тис. кбм. З них, станом на 30 листопада, замовник отримав 1,9 тис. Протягом поточного тижня Міноборони отримає залишок. «Підтримка ЗСУ наш пріоритет, галузь допомагає всім — деревиною, технікою, робочими руками, волонтери збирають кошти. Обов’язки щодо лісоматеріалів галузь виконала в повному обсязі та строго у відведений нам час», - наголосив Олександр Ковальчук.

Крім того, майже повністю виконано замовлення обласних державних адміністрацій. Лісгоспи підписали договори з підрядними організаціями на поставку 79,7 тис. лісоматеріалів та 2,5 тис. кбмпиломатеріалів. «Відвантажили понад 76 тис. кубометрів лісу, повністю закрили питання щодо пиломатеріалів. В найближчі терміни завдання буде виконане повністю попри дуже низький рівень розрахунків. Заборгованість перед лісгоспами складає 20,6 млн гривень. Рівень оплати - 50%», - повідомив Голова Держлісагентства.

Крім деревини, підприємства агентства передали до зони АТО 400 одиниць техніки. У будівництві фортифікацій було задіяно 1300 працівників галузі.