Медведєв наказав зайнятися профілактикою алкоголізму серед росіян

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв затвердив план заходів («дорожню карту») щодо стабілізації ситуації та розвитку конкуренції на алкогольному ринку, повідомила у вівторок прес-служба уряду Росії.

План включає заходи, спрямовані на підвищення ефективності державного регулювання та конкуренції на алкогольному ринку, профілактику правопорушень у сфері виробництва та обігу алкогольної продукції, зниження зловживання алкогольною продукцією та профілактику алкоголізму серед населення Росії, повідомляє РБК.

Зокрема, документ передбачає встановлення відповідальності за легалізацію сурогатного алкоголю і незаконний продаж алкоголю через інтернет і введення ліцензії на виробництво та обіг пивних і солодових напоїв.

Зокрема, ряду відомств доручено розробити до другого кварталу 2016 року. законопроект, який запровадить відповідальність за легалізацію незаконно вироблених алкогольної і спиртовмісної продукції. Передбачається також встановити відповідальність за незаконний продаж через інтернет алкоголю і спиртовмісних ліків, аж до позасудового блокування сайтів. Ці законопроекти будуть готові до першого кварталу 2016 року. Законопроект про ліцензування виробництва та обігу пивних і солодових напоїв буде готовий і представлений на розгляд уряду до другого кварталу 2016 року.

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План також передбачає збільшення суми нарахованих акцизів на алкогольну продукцію, в тому числі за рахунок збільшення обсягів легального виробництва алкогольної продукції. Згідно з документом, сума акцизів на алкоголь у 2014 році склала 302,9 млрд руб. В 2015 році її пропонується збільшити до 316,7 млрд руб., до 2016 року — до 338,6 млрд руб., до 2017 року — до 357,1 млрд руб.

Рівень задоволеності споживачів алкогольної продукцією в 2014 році склав 70%. У 2015 році він повинен піднятися до 75%, в 2016 році — до 78%, у 2017 році — до 80%, до 2018 року — до 82%.

При цьому загальний рівень споживання алкоголю повинен знизитися. Якщо в 2014 році він дорівнював 12 л на душу населення, то в 2015 році цей показник має знизитися до 11,6 л на душу населення, у 2016 році — до 11,3 л, у 2017 році — до 11 л, до 2018 року — до 10,6 л.