У Брюсселі не виключають, що консультації України, РФ і Єврокомісії щодо ЗВТ завершаться безрезультатно

В Європейській комісії не виключають, що останні консультації України, Росії та ЄК з приводу занепокоєння Москви у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, можуть завершитися безрезультатно.

Як передає власний кореспондент УНІАН, це випливає зі слів представника Зовнішньої служби ЄС з питань Східного партнерства Адріано Мартінса. (Як відомо, останній раунд консультацій проходить у вівторок в Брюсселі на рівні міністрів).

"Ми сподіваємося на найкраще, але не виключаємо, що це найкраще буде далеко", - сказав Мартінс.

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Одночасно таку ж можливість УНІАН підтвердило і джерело в Єврокомісії, зазначивши, що за весь час консультацій сторони не досягли "жодного прогресу".

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз та Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати вступ у дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набере чинності.