Yahoo може продати свій інтернет-бізнес
10:37, 02 грудня 2015Різне
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Компанія не змогла подолати негативні тенденції у розвитку, і тому акціонери вивчають альтернативні шляхи розвитку.
Yahoo належить 15% акцій Alibaba / Yahoo
Рада директорів компанії Yahoo має намір обговорити пропозицію продати свою частку в Alibaba і, можливо, свій початковий бізнес в інтернет-сфері, пише Gazeta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними джерел газети, компанія не змогла подолати негативні тенденції у розвитку, і тому акціонери вивчають альтернативні шляхи розвитку.
Основу бізнесу компанії складає мережа сайтів: пошуковик Yahoo, поштовий сервіс Yahoo Mail, новинний агрегатор Yahoo News та інші. Крім того, компанії належить 15% акцій Alibaba, які оцінюють у $30 млрд.
Рада директорів проведе зустрічі, присвячені подальшим заходам, протягом найближчого тижня.
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