Yahoo може продати свій інтернет-бізнес

Рада директорів компанії Yahoo має намір обговорити пропозицію продати свою частку в Alibaba і, можливо, свій початковий бізнес в інтернет-сфері, пише Gazeta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел газети, компанія не змогла подолати негативні тенденції у розвитку, і тому акціонери вивчають альтернативні шляхи розвитку.

Основу бізнесу компанії складає мережа сайтів: пошуковик Yahoo, поштовий сервіс Yahoo Mail, новинний агрегатор Yahoo News та інші. Крім того, компанії належить 15% акцій Alibaba, які оцінюють у $30 млрд.

Рада директорів проведе зустрічі, присвячені подальшим заходам, протягом найближчого тижня.