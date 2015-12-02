Оператори зовнішньої реклами заявляють про необхідність встановити чіткі правила гри на ринку

Про це під час міжнародної конференції «Зовнішня реклама: бізнес – громадськість – влада», яка відбулася у Черкасах, повідомили представники найбільших операторів зовнішньої реклами в Україні.

За словами присутньої на конференції голови Асоціації зовнішньої реклами України Оксани Поліщук, на сьогоднішній день розміщення зовнішньої реклами в Україні регламентується законом про рекламу, але цей закон застарів і потребує змін.

Як розповіла співвласниця найбільшого в Україні оператора зовнішньої реклами «Прайм груп» Катерина Храмова, діючі в Україні норми не дозволяють операторам вільно здійснювати господарську діяльність та вкладати кошти в розвиток міської інфраструктури, тому що у бізнесу немає впевненості в завтрашньому дні.

«Передбачено, що дозволи (на користування місцем у містах – УНІАН) повинні продовжуватися терміном на 5 років, але досі є багато міст, де документи можуть продовжити на три місяці», - сказала Храмова, додавши, що в таких умовах оператори не можуть укладати договори з клієнтами.

За її словами, окупність середньостатистичного білборда в Україні не менше 5-7 років, а європейські конструкції окупаються за 10-15 років. У цьому зв'язку Храмова повідомила, що для того, щоб оператори зовнішньої реклами мали можливість вкладати кошти в елементи благоустрою, вони повинні бути впевнені, що їх через три місяці не виженуть.

Підтвердив слова колеги і присутній на конференції представник міжнародного оператора зовнішньої реклами, що побажав залишитися неназваним. В інтерв'ю УНІАН він розповів, що бізнес сьогодні потребує стабільності. «Головне питання — це стабільність, ми повинні розуміти, що ми вкладаємо гроші на певний період, і за цей період ми зможемо відбити свої вкладення», - сказав він.

Поділяє думку бізнесу і начальник відділу реклами у Львівській міській державній адміністрації Олена Хестанова. За її словами, на сьогоднішній день в Україні немає чіткого законодавства в рекламній сфері. «Стаття 16 закону про рекламу (регламентує діяльність операторів зовнішньої реклами – УНІАН) не встановлює ні переліку документів, ні строків, крім того, у нас йдуть розбіжності між законом і типовими правилами, тому що закон взагалі не передбачає такої процедури як продовження дозволів. А типовими правилами – передбачено», - сказала Хестанова.

За її словами, кожне місто само придумує якісь свої правила, які підходять як бізнесу, так і місту.

Учасники ринку також звернули увагу, що незабаром багато міських рад будуть впроваджувати схему розміщення рекламних конструкцій, яка неодмінно призведе до скорочення кількості рекламних площ. У зв'язку з цим, гравці ринку висловлюють стурбованість, що без належної нормативно-правової бази в українських містах може відбутися перерозподіл ринку зовнішньої реклами.

Як розповів УНІАН голова Чернівецького міського комунального підприємства «Реклама», яке крім контролю над законністю розміщення реклами і проведення демонтажу має у власності кілька десятків своїх конструкцій в Чернівцях, Тарас Унгурян, підприємство очікує збільшення своєї ринкової частки після впровадження відповідної схеми на 30%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року Асоціація зовнішньої реклами України (АЗРУ) запустила відкриту базу законних рекламних площин на вулицях міст України, яка за словами творців, покликана підвищити прозорість ринку зовнішньої реклами і запобігти корупційним схемам розміщення і оплати реклами. За даними АЗРУ, на даний момент база даних налічує близько 40 тис. законно встановлених рекламних площин по всій Україні і постійно поповнюється. За даними асоціації, кожен оператор зовнішньої реклами України може приєднатися до проекту і безкоштовно включити свої конструкції в цю базу.