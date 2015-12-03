УЗ не може піднімати тарифи, не розібравшись із корупцією – експерт

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Збільшувати тарифи державної монополії, а «Укрзалізниця» є саме державною монополією, можна в тому випадку, якщо ми впевнені, що вона функціонує ефективно. Природно, зараз є великі проблеми з розумінням того, наскільки вона ефективно функціонує», - заявив експерт.

За його словами, розгляду питання про зміну тарифів має передувати наведення порядку на держпідприємстві.

«Якщо там є якась корупційна складова, наприклад, неефективно проводяться тендери і є якась закритість у проведенні подібного роду процесів, це означає, що гроші українських платників податків використовуються неефективно. І до підвищення тарифів не завадило б провести оптимізацію цієї компанії і перевірити, наскільки взагалі ефективно використовуються кошти. І після цього розглядати питання необхідності збільшення тарифів, так як ми будемо знати напевно, що не годуємо неефективний менеджмент компанії», - підкреслив Олег Устенко.

Він також додав, що заявлене Мінінфраструктури підвищення тарифів на послуги «Укрзалізниці» має стати предметом розгляду Антимонопольного комітету України.

Як повідомлялося, екс-керівник структурного підрозділу УЗ – «Укрзалізничпостач» – Олександр Лозинський заявив, що на сьогоднішній день ціни на закуповується продукцію для залізниці в деяких випадках завищені на 50%, в результаті державі завдається шкоди, що обчислюється мільйонами гривень.

Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 15% може відбутися вже 1 січня 2016 року. Друге підвищення (також на 15%) заплановано на 1 липня 2016 року.