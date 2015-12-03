При зміні власника ПФК може стати повністю збитковим

Побузький феронікелевий комбінат (ПФК, Кіровоградська обл.), що входить до міжнародної групи Solway Investment Group, може стати повністю збитковим при зміні власника, якої протягом декількох місяців домагаються рейдери. Про це заявив генеральний директор комбінату Олег Беспалов в інтерв'ю виданню «Ділова столиця».

«Справа в тому, що підприємство працює на привізній руді, постачати яку Україну має можливість тільки нинішній власник комбінату - Міжнародна інвестиційна група Solway. Компанія володіє гірничорудними активами, що дозволяють безперебійно забезпечувати підприємство сировиною і забезпечувати ПФК стабільним навантаженням», - сказав Беспалов.

При цьому він зазначив, що рейдери продовжують перешкоджати нормальній діяльності підприємства, поширюючи чутки про поліпшення його роботи при використанні української або російської сировини.

За його словами, фахівці підприємства дослідили 19 українських родовищ і прийшли до висновку, що вміст нікелю, не просто бідний, а убогий - нижче 1%. Разом з тим Беспалов підкреслив, що існуючі технології збагачення сировини можуть збільшити вміст нікелю в руді не більше ніж на 0,4%, що в результаті все одно не дозволить підприємству виробляти продукцію, яка користується попитом на світових ринках.

«Так, з неї можна отримати FN10, FN5, але це ті 300 тон, які потрібні в Україні. А далі - все, доведеться зупиняти таке велике виробництво», - сказав гендиректор.

Він повідомив, що зміна власника підприємства, якої домагаються рейдери, може призвести не тільки до дестабілізації роботи комбінату, але і до його зупинки з подальшим розпилюванням на металобрухт.

«Ті, хто намагається захопити ПФК, готові покласти підприємство, готові розігнати людей, лише б заробити свої 30 срібняків», - зазначив гендиректор.

Висновки і прогнози гендиректора комбінату також підтверджуються в експертному дослідженні, опублікованому в урядовій газеті «Урядовий кур'єр».

На думку співзасновника, виконавчого директора та міжнародного координатора програм EUROTEX (Європейський центр перенесення знань і технологій) доктора Рубена Вардапетяна, сировина з українських родовищ не підходить для використання на ПФК, оскільки має у своєму складі дуже низький вміст нікелю.

«Все це однозначно свідчить про недоцільність використання на ПФК нікелевої руди з побузьких родовищ», - підкреслив експерт.

У свою чергу віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко заявив, що переклад комбінату на новий тип руди зажадає повного демонтажу діючого обладнання підприємства та закупівлю нового, вартість якого дуже висока.

"Перехід ПФК на російську руду зажадає практично повної заміни обладнання, що виллється для власника комбінату в колосальні і нікому не потрібні витрати», - підкреслив Бутко.

Довідка. Побузький феронікелевий комбінат – єдине в Україні підприємство, яке виробляє в промислових масштабах феронікель з бідних окислених руд нікелю.

Міжнародна група Solway Investment Group, яка відновила в 2003 році роботу комбінату, виконує соціальні зобов'язання в регіоні розташування ПФК. За час своєї діяльності в Україні компанія направляла кошти в електрифікацію, водопостачання та водовідведення смт. Побужжя, а також ряд інших заходів для розвитку селища.