Єврокомісія підозрює McDonald's в ухиленні від сплати податків

Єврокомісія оголосила про початок перевірки мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's щодо ухилення від сплати податків у Люксембурзі, повідомляється в прес-релізі ЄК.

«Комісія відкрила формальне розслідування щодо режиму оподаткування McDonald's у Люксембурзі. За попередньою думкою ЄК, в результаті податкової угоди з Люксембургом McDonald's, можливо, отримала вигідний податковий режим в порушення правил ЄС щодо надання державної допомоги», — йдеться в тексті, передає Gazeta.ru.

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Комісар антимонопольного комітету ЄС Маргрет Вестагер заявила, що необхідно з особливою увагою поставитися до перевірки, оскільки мета закону про подвійне оподаткування між двома країнами — уникати подібних ситуацій, а не виправдовувати їх.