Підвищення тарифу на залізничне перевезення може загальмувати розвиток економіки, – віце-прем'єр Зубко

Про це заявив віце-прем'єр - міністр України Геннадій Зубко.

«Тариф це обсяг перевезень. Нам необхідно зараз запустити економіку через Податковий кодекс, через прийняття бюджету, який має простимулювати ту чи іншу галузь. Якщо нам вдасться зрушити економіку з місця, тарифи будуть падати. І дороги та перевезення це практично та галузь, яка дає сьогодні ефект. Саме обсяг перевезених товарів, а це щебінь, руда, метал, дає можливості встановлювати тариф. Тому, першочергово, тут потрібно дивитися не на тариф, а звідки беруться взагалі підстави для того, щоб його збільшити. Я можу сказати, що на сьогоднішній день нам необхідно просто з'ясувати на якій дорозі, який встановлено тариф, яким чином і хто його формує. Якщо це східна Україна, то там практично формують тариф металургійні підприємства, які працюють у Маріуполі, Запоріжжі та Дніпропетровську. Якщо це північ, то у нас тариф формується там практично за рахунок деревообробки або щебеню і піску. Якщо це південна і центральна Україна – це зернові», - зазначив він.

За словами Зубка, підвищення тарифу може змусити частина виробників перейти на інший вид транспорту, і це «гальмує рух товарів і економіки».

На думку чиновника, завдяки корпоратизації «Укрзалізниця» отримала нові джерела для одержання засобів, не вдаючись до підвищення тарифів на вантажоперевезення.

«Залізниця сьогодні може залучати кошти. І, залучаючи кошти, зменшувати свої витрати і оптимізувати їх, і таким чином просто зробити, щоб диверсифікація тарифних ставок відбулася», - заявив Зубко.

Віце-прем'єр також вважає, що міністерство не має права приймати рішення про зміну тарифу.

«Тут потрібно чітко зрозуміти, до чого ми йдемо. Ми, Міністерство регіонального розвитку, практично відійшли від формування тарифів. Незалежний орган НКРЕ КП формує тарифну політику на підставі собівартість послуг підприємств. Таким чином, повинні формуватися всі тарифи. Жодне міністерство чи центральний орган виконавчої влади не має права втручатися в цю систему. Сформували політику, а далі є незалежний орган, який вважав тариф. Найголовніше – це незалежний орган, на який ніхто не може вплинути», - наголосив Зубко.

Нагадаємо, згідно з проектом наказу Мінінфраструктури, з 1 січня 2016 року залізничний вантажний тариф підніметься на 15%, і з 1 липня 2016 року - ще в середньому на 15%. У Мінекономрозвитку заявили, що зростання тарифу в кілька разів перевищує прогнозний індекс підвищення цін на продукцію українських промпідприємств. Представники видобувної, металургійної, хімічної, аграрної галузі заявили, що підвищення цін на перевезення не відповідає реаліям ринку і призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних товарів на зовнішніх ринках, що не дозволить вивести економіку із стагнації.