Суворо за планом: Україна почне реалізацію угоди про вільну торгівлю з ЄС з 1 січня

Україна почне реалізацію Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, як і планувала, з 1 січня 2016 року, повідомив на прес-конференції в Брюсселі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«З 1 січня Угода про зону вільної торгівлі з ЄС набуде чинності. Ми провели 13 технічних консультацій з північним сусідом (Росією – УНІАН) щодо запровадження угоди і питань, які були у російської сторони. Ми готові й далі відповідати на будь-які питання, але наша відповідь чітка і зрозуміла: Угода набуде чинності з 1 січня, Україна буде її виконувати і ця угода – в інтересах ЄС і України», – сказав Яценюк.

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За словами прем’єра, Україна і Європейський Союз провели засідання Ради асоціації Україна – ЄС, проаналізували хід виконання Угоди про асоціацію, а також визначили план дій на 2016 рік.

«Україна сьогодні вперше головувала на засіданні Ради (асоціації – УНІАН). І ми не просто проаналізували виконання Угоди про асоціацію, ми провели звірку документа й визначили, які подальші кроки Україна має зробити для того, щоб ми стали частиною великого європейського простору, – сказав Яценюк. – Угода про асоціацію – це чіткий план реформ, які Україна здійснює і здійснюватиме далі. Це реформи в боротьбі з корупцією, реформа в питаннях юстиції, це реформа системи державних фінансів, реформа державного сектору, реформа енергетики. Ми пройшлися по всіх питаннях, які лежать в основі Угоди про асоціацію, поінформували європейських партнерів про те, що зроблено українською стороною і який подальший план на 2016 рік».

Як повідомляв УНІАН, створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачено відповідною Угодою, яка є частиною Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Шкоду, яку може бути завдано економіці України у разі прийняття рішення про ембарго, оцінюють в 600 млн дол.

Євросоюз і Україна неодноразово заявляли, що не мають наміру відкладати введення ЗВТ, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Крім того, 16 грудня відбудеться міні-саміт, де будуть розглянуті питання безвізового режиму і введення з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.