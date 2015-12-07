ЄБРР виступив проти підняття тарифів на вантажні залізнодорожні перевезення

Один з кредиторів нашої країни вважає, що це несе значні ризики для української економіки. Про це сьогодні в ході Форуму з питань сталого управління ресурсами заявив старший банкір представництва ЄБРР в Україні Поль Шапіро, повідомляє Главком.

«На мій погляд, питання зачіпає два напрямки. Перше, що потрібно піднімати тарифи на вантажні перевезення. Друге, потрібно піднімати вартість зараз», - заявив він.

На думку представника ЄБРР, це має стати предметом серйозного аналізу - дійсно тарифи вантажні перевезення є недооціненими і не покривають витрати «Укрзалізниці».

Однак у будь-якому випадку питання про підняття тарифів на даний час не є актуальним, вважають у банку.

«Що стосується другого другого питання - чи потрібно піднімати вартість зараз - на мій погляд, це ризиковано і не зовсім обґрунтовано», - заявив представник ЄБРР.

Нагадаємо, 25 листопада Міністерство інфраструктури опублікувало проект наказу, який передбачає підвищення тарифів на вантажні перевезення з наступного року сумарно на 32%. Плани чиновників викликали негативну реакцію представників цілого ряду галузей. На їх думку, в умовах рекордного зниження цін на продукцію українських підприємств на світовому ринку (метал, руда тощо), вітчизняні постачальники втратять ринки збуту і зупинять виробництво.

Найсильніше подорожчання торкнеться продукції з невисокою питомою вартістю – щебінь, цемент і т. д. Виробники будівельних матеріалів стверджують, що це викличе зростання цін на новобудови.

Значні ризики підвищення тарифів визнають і в уряді: як заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, підвищення тарифів може стати чинником гальмування української економіки.