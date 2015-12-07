Влада РФ хоче створити "холодний Шовковий шлях" через Арктику

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, передає РИА Новости.

"Ми їм запропонували брати участь у проектах створення залізниць для підвозу вантажів до портів Північного морського шляху. Фактично тепер можна говорити про те, що буде не просто економічний "Шовковий шлях", а прохолодний, холодний "Шовковий шлях". Думаю, що він скоро наповнитися реальним змістом", — сказав він.

Рогозін зазначив, що комплексний розвиток Північного морського шляху гарантує безпечне і всесезонне переміщення власних і партнерських вантажів незалежно від зовнішньополітичної ситуації". Північний морський шлях повинен стати сполучною ланкою між Європою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.

"Нам важливо, щоб у нас ті структури і органи, які відповідають за цей шлях, і наша адміністрація Північного морського шляху були не просто органами правління, які констатують факт, вони повинні бути генераторами ідей, вони повинні виробляти пропозиції щодо створення тих технологій, які дозволять цьому шляху зробити цілорічним та всесезонним. У нас є всі технологічні можливості", — сказав він.

Рогозін також зазначив, що у Росії завдяки цьому шляху є "величезні перспективи і величезні переваги".

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Як повідомляв УНІАН, Туреччина на тлі загострення відносин з Росією домовилася з колишніми радянськими республіками про розвиток проекту з доставки вантажів до Європи в обхід російської території.

Наступного року новою залізничною гілкою Баку-Тбілісі-Карс планують відправити перші кілька тисяч контейнерів.

Великі логістичні компанії з Китаю, Казахстану, Грузії, Азербайджану та Туреччини в кінці листопада підписали в Стамбулі документ про створення консорціуму для перевезення вантажів з Піднебесної до Європи в обхід російської території. Засновники — китайська Minsheng Logistics, грузинська Trans Caucasus Terminals (TCT), казахстанська KTZ Express (входить до складу Казахстанської залізниці), азербайджанська Karvan Logistics і Азербайджанське каспійське морське пароплавство. Туреччина виступила в якості асоційованої сторони.