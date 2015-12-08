У Туркменістані чиновникам заборонили купувати долари і євро - ЗМІ

У Туркменістані співробітникам державних організацій заборонили купувати долари і євро. Про це повідомляє «Хроніка Туркменістану».

За даними видання, на початку грудня в установах Ашхабада відбулися збори, на яких співробітникам було оголошено про заборону (чим це пояснили – не уточнюється). Порушникам пригрозили звільненням.

Повідомляється, що від купівлі доларів і євро застерегли, зокрема, працівників «Туркменгалантереї» і «Туркменбакалії», а також працівників місцевих органів влади.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації не надходило.

Видання зазначає, що в умовах дефіциту іноземної валюти влада вводить обмеження, щоб знизити попит населення на неї. Раніше жителям країни заборонили купувати більше $8 тисяч в рік. Крім того, іноземним компаніям в Туркменістані заборонили платити зарплату іноземною валютою, повідомлялося також, що була обмежена конвертація валют для підприємців.

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На початку 2015 року національна валюта Туркменістану - манат - була девальвована на 20%. Президент республіки Гурбангули Бердимухамедов при цьому визнав наявність негативних явищ в туркменській економіці.

Днями, виступаючи на урядовій нараді, голова Туркменістану оголосив догану голові Центробанку Мердану Аннадурдиєву. При цьому він зажадав «вжити заходів щодо вдосконалення механізмів валютного регулювання, у тому числі щодо збільшення обсягів надходження валютних коштів від експорту товарів у зарубіжні країни».