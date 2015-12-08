Україна піднялася на 10 пунктів у світовому рейтингу відкритості держданих

Мінфін зазначив, що щорічно в рейтингу визначається, наскільки уряди різних країн зробили державні дані більш доступними та відкритими для суспільства.

«В Україні вирішальним для такого підвищення в рейтингу стало відкриття даних про витрати бюджетних коштів на порталі «Е-Дата» www.e-data.gov.ua і даних про державні закупівлі», - йдеться в повідомленні.

Міністерство нагадало, що проект «Е-Дата» забезпечує прозорість бюджетних процедур і дозволяє кожній людині бачити транзакції в режимі реального часу. «Е-Дата» є першим в Європі подібним ІТ-рішення для обробки і щоденної публікації даних про транзакції Державної казначейської служби України, де лише за день проходить близько 1 млн транзакцій.

Читайте такожМінфін очікує зростання економіки наступного року на 2%

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України 15 вересня відкрило портал E-DATA - офіційний державний інформаційний портал в мережі Інтернет для оприлюднення даних про використання коштів державного бюджету.

З 15 вересня на порталі публікуються дані про платіжні трансакції казначейства, а з листопада цього року будуть доступні дані про використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, коштів державного соціального страхування та Пенсійного фонду.

З січня 2016 року Мінфін почне публікувати на порталі інформацію про використання коштів підприємств державної і комунальної власності, а з серпня 2016 року планує інтегрувати портал з інформаційно-аналітичною системою «Прозорий бюджет».