Підвищення залізничних тарифів позбавить Україну валютної виручки, – УкрФА

Про це йдеться у зверненні Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

За словами виконавчого директора глави УкрФА Сергія Кудрявцева, металургійна галузь генерує близько 25-30% всього українського експорту. Однак заплановане Міністерством інфраструктури збільшення тарифів на вантажні перевезення значно послабить конкурентоспроможність вітчизняної металургійної продукції на світовому ринку.

«Наслідком можуть стати скорочення обсягів виробництва, зменшення експортних операцій і, відповідно, валютної виручки, платежів до бюджетів всіх рівнів і загострення і без того складної соціально-економічної ситуації», - йдеться у зверненні.

Кудрявцев підкреслює, що основне зростання тарифів передбачене для галузей, які не мають альтернатив залізничному транспорту.

«Подібний підхід не враховує стан галузей, що негативно позначиться на економіці в цілому. У результаті запропонованих змін ДП «Укрзалізниця» зіткнеться з різким відтоком вантажів 1-го і 2-го класів», - сказано в листі.

В УкрФа нагадують, що в лютому 2015 року УЗ вже підвищувала тарифи на вантажоперевезення, щоб отримати кошти на оновлення рухомого складу. Але оновлення не відбулося, а обсяги вантажних перевезень істотно скоротилися. Зокрема, перевезення вугілля – на 41%, коксу – на 24%.

«На жаль, за рахунок додатково отриманих коштів ДП «Укрзалізниця» не було реалізувало ніякого істотного інвестиційного проекту – якість рухомого складу, його кількість і бюрократизація оформлення вантажів залишають бажати кращого», - підкреслює глава УкрФА.

У зверненні також йдеться, що УЗ зараз є постійним учасником корупційних скандалів, «відчуває постійні кадрові ротації і не веде послідовної політики удосконалення якості послуг».

Українська асоціація виробників феросплавів закликає голову уряду ініціювати публічне обговорення фінансового плану «Укрзалізниці», а також зобов'язати Мінінфраструктури переглядати тарифну політику синхронно із змінами індексів цін виробників із залученням представників галузей промисловості, планомірно оптимізувати витрати УЗ, оновлювати рухомий склад.

Як повідомлялося, в кінці листопада Мінінфраструктури заявило про намір підвищити протягом 2016 року тариф на вантажні залізничні перевезення на 30%: на 15% з 1 січня і ще на 15% з 1 липня.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський заявив, що 30% зростання залізничних тарифів може зробити вітчизняне зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку.