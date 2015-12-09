Кремль підготує росіян до підвищення пенсійного віку – змінюватиме громадську думку

У російському уряді та адміністрації президента обговорюється питання створення експертної ради з обговорення пенсійної реформи. Рада буде покликана готувати населення до підвищення пенсійного віку, пише «Коммерсантъ».

За інформацією видання, рада може бути сформована вже в кінці цього року, щоб до лютого можна було оголосити про її створення. Незабаром після цього може бути запущений портал «Третій вік», а в жовтні наступного року проведена міжнародна конференція про пенсійну реформу. Створюваний орган повинен буде готувати громадську думку до підвищення пенсійного віку, хоча дане рішення поки не прийнято на офіційному рівні.

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За попередніми даними джерел «Ъ», вже з 2016 року пенсійний вік може почати збільшуватися для жінок з 1961 і чоловіків з 1971 років народження з інтервалом у півроку. До 2030 року пенсійний вік буде становити для всіх 63 роки.

Є і попередній список громадських діячів, які можуть залучити для реклами. У їх числі автори детективних романів Тетяна Устинова і Дар'я Донцова, письменник Захар Прилєпін та інші представники медіа-простору. Складені і попередні тези для спікерів, у тому числі контраргументи для незадоволених реформою.