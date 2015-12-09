На Черкащині поліція викрила мережу гральних інтернет-закладів

У містах Черкаси і Золотоноша Черкаської області працівники поліції ліквідували мережу підпільних гральних закладів, яка працювала під виглядом інтернет-центрів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області, під час проведення досудового розслідування співробітники управління захисту економіки області виявили три гральні заклади у містах Черкаси та Золотоноша.

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Власник мережі гральних закладів маскував їх діяльність під виглядом інтернет-центрів. Насправді гравцям пропонувалось за допомогою персональних комп’ютерів через мережу Інтернет прийняти участь у азартних іграх на симуляторах ігрових автоматів.

Під час проведення обшуків 8 грудня правоохоронці вилучили 38 персональних комп’ютерів, обладнання для доступу до мережі Інтернет, камери відеоспостереження, платіжні термінали та бухгалтерську документацію.

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За фактом діяльності гральних закладів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 тис. до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 тис. грн до 680 тис. грн) з конфіскацією грального обладнання.