Плани Абромавичуса: Україна у ТОП-20 рейтингу Doing Business через 2 роки
"Наступного року обов'язково увійдемо в ТОП-50 кращих країн", - вірить голова Мінекономрозвитку.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір забезпечити входження України в ТОП-20 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business через 2 роки, заявив міністр Айварас Абромавичус під час звіту економічного блоку уряду.
«Наступного року обов'язково ввійдемо в ТОП-50 найкращих країн, що стосується легкості ведення бізнесу Doing Business. Ще через рік - у двадцятку», - сказав він.
За словами міністра, результату буде досягнуто зокрема й за рахунок реформи контролюючих органів.
«Одним з найважливіших завдань є, ми його доведемо до кінця, - це реформа контролюючих органів. Бізнес знатиме, коли до нього прийде перевірка. Цей процес більше не буде безконтрольним» - наголосив Абромавичус.
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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.
При цьому експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.
Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.
Раніше голова Мінекономрозвитку заявив, що Україна втратила можливість піднятися ще на 29 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business через відсутність підтримки парламентом законів про врегулювання неплатоспроможності та захисту інвесторів.