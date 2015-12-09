Плани Абромавичуса: Україна у ТОП-20 рейтингу Doing Business через 2 роки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір забезпечити входження України в ТОП-20 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business через 2 роки, заявив міністр Айварас Абромавичус під час звіту економічного блоку уряду.

«Наступного року обов'язково ввійдемо в ТОП-50 найкращих країн, що стосується легкості ведення бізнесу Doing Business. Ще через рік - у двадцятку», - сказав він.

За словами міністра, результату буде досягнуто зокрема й за рахунок реформи контролюючих органів.

«Одним з найважливіших завдань є, ми його доведемо до кінця, - це реформа контролюючих органів. Бізнес знатиме, коли до нього прийде перевірка. Цей процес більше не буде безконтрольним» - наголосив Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

Раніше голова Мінекономрозвитку заявив, що Україна втратила можливість піднятися ще на 29 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business через відсутність підтримки парламентом законів про врегулювання неплатоспроможності та захисту інвесторів.