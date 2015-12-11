До Мін'юсту не надходило жодних звернень щодо ситуації навколо кондитерської фабрики "Житомирські ласощі" - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час звіту членів уряду антикорупційного блоку щодо виконання програми діяльності Кабінету міністрів.

"Жодного звернення, жодної скарги щодо цієї ситуації не подавали", - сказав.

За його словами, наразі призначена службова перевірка дій обласного управління юстиції.

"Призначено службову перевірку керівництва обласного управління юстиції та їхньої роботи. Ця службова перевірка завершиться до кінця тижня", - повідомив міністр.

За його словами, відомство не проводило ніяких реєстраційних дій щодо вищеназваного підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Житомирі понад 200 працівників кондитерської фабрики "Житомирські ласощі" протестували проти захоплення їхнього підприємства.

Під час мітингу голова спостережної ради «ЖЛ» Ігор Бойко повідомив, що фабрику виключено з єдиного Державного реєстру підприємств, і замість нього з`явилося нове підприємство-власник майнового комплексу Житомирської кондфабрики з новою назвою та новим прізвищем директора.

30 листопада, у Житомирському районі працівники «ЖЛ» на кілька годин перекривали трасу Київ-Чоп перед в’їздом в Житомир, протестуючи проти зміни керівництва підприємства. На місце події виїжджала поліція.

Учасники акції висловлювали побоювання, що зміна керівників підприємства може негативно позначитись на ситуації з виплатою зарплати.

Також співвласник кондитерської фабрики «Житомирські ласощі» - швейцарська компанія DeltaCapitalSA заявила про відновлення своїх прав на підприємство, які були втрачені в 2010 році у зв`язку з рейдерським захопленням.

На прес-конференції в УНІАН співвласник Delta Capital SA Аркадій Воловик розповів, що фабрика юридично відновлена.

Про свої права на «ЖЛ» також заявив співвласник фабрики Юрій Лещинський. Він в ефірі Еspreso.tv, зокрема, пообіцяв: «Дельта Кепітал С.А.» бере на себе зобов’язання офіційно працевлаштувати працівників колишнього ТдВ «ЖЛ» на підприємстві, яке знову носить назву ЗАТ «Житомирські ласощі».

1 грудня близько 100 працівників житомирської кондитерської фабрики прийшли під стіни Житомирської міської ради з символікою свого підприємства та вимагають зустрічі з владою міста та представниками форуму, аби заявити про свій протест проти зміни керівництва на їхньому підприємстві.

Перед цим провели нетривалий пікет Житомирської ОДА, де висунули ті ж вимоги.