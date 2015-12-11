Росія пішла на поступки: Мінпраці дозволило ряду компаній наймати громадян Туреччини

Мінпраці Росії вніс в уряд список компаній, які зможуть наймати працівників з Туреччини після 1 січня 2016 року, заявив у п'ятницю журналістам перший заступник міністра Олексій Вовченко, передає РІА "Новости".

"Ми вчора внесли в уряд цей список", — заявив він.

Вовченко не став уточнювати кількість компаній, за його словами, цей список не остаточний і може бути переглянутий.

Читайте такожТуреччина посилила правила для російських журналістівЯк повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.

Туреччина пригрозила Росії відповідними санкціями.