Кабмін відзвітував про результати своєї роботи за рік (інфографіка)

Кабінет міністрів України оприлюднив звіт за результатами своєї роботи за 2015 рік.

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У презентації уряд звітує про показники своєї роботи, про стан виконання власної програми, наводить дані про суверенний рейтинг України від міжнародних рейтингових агентств і прогноз ВВП на наступний рік, а також звітує про реформи в різних сферах діяльності держави.