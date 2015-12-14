Кабмін відзвітував про результати своєї роботи за рік (інфографіка)
16:29, 14 грудня 2015Різне
2128
На "Урядовому порталі" з'явилася інфографіка про результати роботи Кабінету міністрів України.
Кабінет міністрів України оприлюднив звіт за результатами своєї роботи за 2015 рік.
Читайте такожУряд підвищив Яценюку зарплату на чверть
У презентації уряд звітує про показники своєї роботи, про стан виконання власної програми, наводить дані про суверенний рейтинг України від міжнародних рейтингових агентств і прогноз ВВП на наступний рік, а також звітує про реформи в різних сферах діяльності держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter