Тристоронні консультації Києва, Москви і Брюсселя по ЗВТ пройдуть 21 грудня

13:59, 15 грудня 2015
Різне
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Консультації щодо питань застосування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі пройдуть наступного понеділка.

REUTERS

Тристоронні консультації України, Росії та Європейської комісії на міністерському рівні з питань застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом відбудуться 21 грудня.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в Європейській комісії.

"Тристоронні консультації пройдуть наступного понеділка, 21 грудня", - зазначили в ЄК.

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