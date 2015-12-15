Тристоронні консультації Києва, Москви і Брюсселя по ЗВТ пройдуть 21 грудня
13:59, 15 грудня 2015Різне
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Консультації щодо питань застосування поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі пройдуть наступного понеділка.
REUTERS
Тристоронні консультації України, Росії та Європейської комісії на міністерському рівні з питань застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом відбудуться 21 грудня.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в Європейській комісії.
"Тристоронні консультації пройдуть наступного понеділка, 21 грудня", - зазначили в ЄК.
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