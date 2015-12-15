Тристоронні консультації Києва, Москви і Брюсселя по ЗВТ пройдуть 21 грудня

Тристоронні консультації України, Росії та Європейської комісії на міністерському рівні з питань застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом відбудуться 21 грудня.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в Європейській комісії.

"Тристоронні консультації пройдуть наступного понеділка, 21 грудня", - зазначили в ЄК.

Читайте такожПорошенко: ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати України від закриття російського ринку