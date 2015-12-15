Путін заморозив пенсії росіян ще на рік
Президент Росії Володимир Путін підписав закон про продовження мораторію на формування накопичувальної частини пенсії на 2016 рік.
Документ опублікований 15 грудня на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє Slon.ru.
Закон набуде чинності з 1 січня наступного року. Рада Федерації схвалила його 9 грудня, а Держдума – 4 грудня.
Передбачається, що за рахунок заморожування пенсійних накопичень росіян в 2016 році до бюджету РФ надійде додатково близько 340 млрд рублів. 11 грудня віце-прем'єр РФ Ольга Голодець наголосила, що ці кошти будуть витрачені тільки на пенсійне забезпечення громадян.
«Всі кошти, які збираються з роботодавців, йдуть тільки на пенсійне забезпечення росіян, і всі ці кошти відображаються для майбутніх пенсіонерів на їхніх рахунках, вони збільшують їхні пенсію. Всі кошти до однієї копійки нікуди не йдуть, вони залишаються в пенсійній системі на пенсійне забезпечення, нікуди більше вони не витрачаються», – заявила вона.
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9 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляв, що кошти, отримані в результаті заморожування пенсій, можуть бути використані для вирішення поточних невідкладних завдань, в тому числі, може бути, і антикризових». Голова уряду підкреслював, що введення такого мораторію – вимушена міра.
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Мораторії на створення накопичувальної частини пенсії діяли в 2014 і 2015 роках. У Мінфіні оцінювали обсяг зекономлених коштів в 244 млрд і 310 млрд рублів відповідно. При цьому в Центробанку допускають, що заморожування пенсій може продовжитись і після 2016 року; такої ж думки дотримується і Голодець.