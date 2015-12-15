Путін заморозив пенсії росіян ще на рік

Документ опублікований 15 грудня на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє Slon.ru.

Закон набуде чинності з 1 січня наступного року. Рада Федерації схвалила його 9 грудня, а Держдума – 4 грудня.

Передбачається, що за рахунок заморожування пенсійних накопичень росіян в 2016 році до бюджету РФ надійде додатково близько 340 млрд рублів. 11 грудня віце-прем'єр РФ Ольга Голодець наголосила, що ці кошти будуть витрачені тільки на пенсійне забезпечення громадян.

«Всі кошти, які збираються з роботодавців, йдуть тільки на пенсійне забезпечення росіян, і всі ці кошти відображаються для майбутніх пенсіонерів на їхніх рахунках, вони збільшують їхні пенсію. Всі кошти до однієї копійки нікуди не йдуть, вони залишаються в пенсійній системі на пенсійне забезпечення, нікуди більше вони не витрачаються», – заявила вона.

Читайте такожПонад 2 мільйони росіян поповнили лави бідних у 2015 році

9 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявляв, що кошти, отримані в результаті заморожування пенсій, можуть бути використані для вирішення поточних невідкладних завдань, в тому числі, може бути, і антикризових». Голова уряду підкреслював, що введення такого мораторію – вимушена міра.

Читайте такожКремль підготує росіян до підвищення пенсійного віку – змінюватиме громадську думку

Мораторії на створення накопичувальної частини пенсії діяли в 2014 і 2015 роках. У Мінфіні оцінювали обсяг зекономлених коштів в 244 млрд і 310 млрд рублів відповідно. При цьому в Центробанку допускають, що заморожування пенсій може продовжитись і після 2016 року; такої ж думки дотримується і Голодець.