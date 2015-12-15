Голова "Сбербанку" попередив росіян про початок "менш солодкого" життя

Наступний рік буде дуже непростим і для економіки Росії, і для «Сбербанку», заявив голова держбанку Герман Греф, повідомляє РБК.

За його словами, за ціни на нафту нижче 50 доларів за барель в Росії почнеться «менш солодке» життя.

«Швидше за все, за таких цін на нафту прогнози, які давалися щодо зростання економіки, не збудуться. Можливо, падіння буде дещо більшим, ніж ми очікуємо, але якоїсь критичності я не бачу», — пояснив Греф.

У вівторок, 15 грудня, нафта марки Brent на середину дня коштувала $38,8 за барель.

На думку голови «Сбербанку», ситуація буде непростою для регіональних бюджетів, яким доведеться значно нарощувати борг, і для федерального бюджету, який стане джерелом покриття дефіцитів регіональних бюджетів. Можливо, уряду доведеться подумати або про нарощування дефіциту, або про секвестр, додав Греф.

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«Нічого гіршого, ніж ми припускаємо, не буде, але і краще не буде, і це головна проблема. Незалежно від цін на нафту ми стоїмо за порогом прийняття критично важливих рішень для розвитку нашої економіки. Якщо не буде реформ, на жаль, у найближчі роки очікувати поліпшення ситуації неможливо», — додав Греф.

Греф повторив, що очікує зникнення кожного десятого банку наступного року. «Цілий ряд банків повинен піти з ринку, це стане наслідком наполегливої і сумлінної роботи Центрального банку», — зазначив він.

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Раніше голова «Сбербанку» говорив, що оцінює сьогоднішню ситуацію на ринку як масштабну банківську кризу. «Те, що ми зараз бачимо, — це наймасштабніша банківська криза», — заявив він.

Греф відзначив, що за останні 20 років це найважка і найдовша криза в банківській системі РФ.