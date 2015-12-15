У Туркменістані частину зарплат видаватимуть облігаціями

З 2016 року жителям Туркменістану будуть видавати частину зарплат облігаціями державної позики.

Про це повідомляє «Хроніка Туркменістану».

За даними видання, директиви, що стосуються розповсюдження облігацій серед населення, уряд на початку грудня направив в податкові служби, банківські та інші структури. Як стверджується, там міститься рекомендація «виплачувати (облігаціями) від 12% заробітної плати».

Ситуацію неофіційно прокоментували в управлінні фінансів Марийського регіону. «На практиці це означає, що хтось з керівників зможе реалізовувати більшу кількість облігацій, той молодець, – заявив один із співробітників. – Отже, в нижчі структури піде папір з рекомендаціями про 15 і більше відсотків».

Видання припускає, що доходи, отримані таким чином від населення, будуть витрачені на підготовку до Азіатських ігор, які Туркменістан буде приймати в 2017 році.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки не надходило.

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Про намір поповнити бюджет республіки за рахунок випуску облігацій туркменська влада заявила кілька місяців тому. Питання розглядалося на засіданні уряду за участю президента Гурбангули Бердимухамедова. Як саме планують поширювати облігації, тоді не уточнювалося.

Рішення про держпозику було прийнято на тлі падіння світових цін на вуглеводні, яке зачепило і Туркменістан, який експортує газ. Повідомлялося, що у вересні на місцевих підприємствах енергетичного сектора пройшли масові скорочення. У країні також були введені обмеження на продаж іноземної валюти. Голова Туркменістану визнав наявність негативних явищ в економіці країни.