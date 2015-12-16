Україна і Туреччина прискорять створення зони вільної торгівлі

Україна інтенсифікує переговори з Туреччиною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), чергова зустріч представників двох країн запланована на початок 2016 року, повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська.

«Домовилися інтенсифікувати переговорний процес щодо укладення ЗВТ, наступний раунд - у Туреччині на початку 2016 року», - йдеться в повідомленні Микольської.

Микольська також написала, що для інтенсифікації бізнес-діалогу Україна має намір організувати торгову місію за участю міністра економічного розвитку України і міністра аграрної політики та продовольства України для зустрічі з представниками бізнесу в столиці та регіонах Туреччини.

Також торговий представник України повідомила, що делегації України і Туреччини домовилися по можливості не застосовувати обмежувальних заходів у торгівлі, а також опрацювати на експертному рівні пропозиції щодо збільшення товарообігу між країнами і кількості інвестиційних проектів в українському агросекторі, авіабудуванні, IT-індустрії.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 18 вересня сформував три групи переговірників, уповноважених вести переговори про угоди щодо створення зон вільної торгівлі з Туреччиною, Сербією та Ізраїлем.

За рішенням Кабміну, всі переговорні групи очолила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська.

У переговорні групи також увійшли представники Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби, Мінекономрозвитку, Мінагропроду і Секретаріату Кабміну.