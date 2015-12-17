Підвищення вантажних залізничних тарифів знищить український експорт, – Комітет ВР з питань промполітики

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення знищить експортні галузі української економіки.

Про це заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань промислової політики і підприємництва Максим Єфимов.

За його словами, на сьогодні в Україні залишилося дві основні експортно-орієнтовані галузі: металургія та аграрний сектор. Однак ситуація на світових ринках вже зараз змушує підприємства цих галузей працювати на рівні рентабельності. Підвищення залізничних тарифів на перевезення вантажів погіршить і без того важкий їх стан.

«Ми сьогодні не повинні створювати умов, які не розвивають наші драйвери, сектори економіки, які мають реальні можливості для зростання, а зупиняють їх», - заявив Єфимов.

Депутат підкреслив, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення може призвести до зупинки металургійних підприємств.

«Майже всі без винятку підприємства металургійної галузі сьогодні збиткові. Якщо сьогодні ми піднімемо тарифи, це в середньому додасть чотири долара на тонні продукції. Це додаткові мінус 3-4% до сьогоднішньої рентабельності роботи металургії. Я думаю, що сьогодні ми спостерігаємо зниження виробництва в металургії, а наступного року у разі підвищення залізничних тарифів будемо спостерігати зупинку металургійних підприємств», - підкреслив Єфимов.

Депутат додав, що аналогічна ситуація склалася і в аграрному секторі.

«Ціна на агропромислову продукцію падає. І, природно, різке збільшення ціни на залізничні перевезення автоматично призведе до серйозних втрат у аграріїв», - пояснив заступник голови комітету ВРУ з питань промполітики.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури має намір до 2016 року підняти тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%. З 1 січня вантажні перевезення подорожчають на 15%, і ще на 15% тариф зросте з 1 липня.

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев заявив, що заплановане Мінінфраструктури збільшення тарифів на вантажні перевезення значно послабить конкурентоспроможність вітчизняної металургійної продукції на світовому ринку й призведе до значного скорочення валютної виручки.

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Ярослав Краснопольський також заявив, що українська аграрна продукція вже має досить високі витрати на логістику, і зростання залізничних тарифів може зробити українське зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку.