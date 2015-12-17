На кордоні з РФ можуть встановити пластикові стовпчики по 9,8 тисяч гривень за штуку – кошторис Кабміну

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, яке на сторінці у Фейсбук оприлюднив журналіст Валерій Калниш.

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"На засіданні уряду розглядалося (було прийняте - не знаю) питання про демаркаційні заходи. Йшлося про українсько-російський кордон і необхідність розмістити на ньому пластикові прикордонні знаки. Давайте назвемо їх "стовпи". Крім того, що це сам по собі знак, на ньому також буде зображено герб України. Всього їх має бути 6675 штук", - написав Калниш.

Також журналіст навів вартість виготовлення та встановлення стовпчиків.

1. Виготовлення. На це планується витратити 26 млн 700 тис. грн. Це означає: 26700000 грн: 6675 шт. = 4 тис. грн.

2. Герби. На кожен зі стовпчиків потрібен герб і номерний знак. На них буде виділено 3 млн 170 тис. грн. Це означає: 3170000 грн : 6675 шт. = 475 грн (округлив на 10 коп.)

3. Встановлення. Найскладніше і витратне завдання. На нього планується виділити 35 млн. 611 тис. 125 грн. Це означає: 35611125 грн : 6675 шт.= 5335 грн.

4. Підсумок. На виготовлення стовпчика, герба та номера до нього, а також встановлення повинно бути витрачено 4 тис. + 475 грн + 5 335 тис. грн = 9 810 тис. грн.

"Затвердити план заходів щодо позначення українсько-російського кордону на місцевості та кошторис на його виконання", - сказано в проекті розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, Україна реалізує на кордоні з Росією проект "Європейський вал". Спочатку проект називався "Стіна".

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Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію проекту з облаштування кордону з Росією, - 4 млрд грн.

До кінця року на будівництво "Європейського валу" у державному бюджеті передбачено 300 млн грн. За рахунок цих коштів до 1 вересня заплановано облаштування протитанкових споруд - 385,7 км, огорож - 90 км, 7 опорних пунктів контрольно-слідової смуги, 214 км контрольно-слідової смуги і рокадної дороги - 214,5 км

22 травня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що на реалізацію проекту "Європейський вал" з облаштування українсько-російського кордону вже витрачено 160 млн грн.