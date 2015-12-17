Росіяни через кризу витрачають менше грошей і переходять на готівку - ЗМІ

У Росії через кризу значно знизився обсяг споживчих безготівкових розрахунків: більше третини громадян вважають за краще використовувати готівку, а цілий ряд категорій населення і зовсім відмовився від використання карт, пише "Коммерсантъ" з посиланням на матеріали Національного агентства фінансових досліджень.

За даними авторів дослідження, безготівкова оплата покупок в цілому стала частішим явищем. Наприклад, за останні два роки частка тих, хто щоденно розплачується карткою, зросла з 4% до 15%. Однак до зростання обсягу безготівкових платежів це не призвело — їх сукупний обсяг у січні-листопаді 2015 року впав у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 11% (до 110,9 млрд рублів).

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Зростання обсягу безготівкових платежів спостерігалося тільки в сегменті електронної комерції. Тим не менше, середня загальна вартість покупок зменшується як в офлайні, так і в онлайні.

"Це — наслідок скорочення реальних доходів населення, а також відмови громадян від великих покупок і зростання інтересу до безготівкової оплати дрібних", — повідомив керівник блоку "Продажі та маркетинг" UCS Володимир Кононов.

В Сбербанку заявили, що спостерігають зниження середнього чека за картками. "Якщо раніше громадяни воліли закуповуватися на тиждень, то тепер, скажімо, на п'ять днів", — зазначив директор управління банківських карт і розрахунково-касових послуг Сбербанку Ростислав Яникін.

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Ситуацію посилює і повна відмова ряду категорій власників карток від їх використання. Відзначається, що громадян, які ніколи не здійснюють покупки і платежі безготівковим шляхом, стало в 2,3 разу більше, ніж два роки тому — їх частка зросла з 15% до 35%.