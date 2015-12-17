Путін заявив, що РФ не вводитиме санкції проти України, але вільну торгівлю зупинить

Президент РФ Володимир Путін заявив, що з 1 січня 2016 року проти України не вводитимуться санкції, хоча ЗВТ між країнами перестане діяти.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми не збираємося вводити стосовно України будь-які санкції. Я хочу, щоб це було почуто», - сказав Путін.

Він запевнив, що Україна не може бути поставлена в умови гірші, ніж будь-які інші російські партнери, але жодними пільгами й преференціями Україна в торгівлі з Росією з 1 січня 2016 року користуватися не буде.

«На практиці це означає, що сьогодні на будь-які тарифи у торгівлі між Росією і Україною нульові, а так середньозважений тариф буде 6%, десь 3%, десь 10%. Ми всіляко боролися, аби цього не сталося, але нас не захотіли почути. Працюватимемо в тих умовах, які складаються», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

9 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що після набуття чинності економічної частини угоди про Асоціацію Україна-ЄС, тариф для українських товарів з 1 січня для поставок на ринок РФ буде в середньому 6%.

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Євросоюз й Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінування набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом й Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.