У Абромавичуса відзвітували про дерегуляцію: виконали 68% плану

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виконав 68% плану дерегуляції на 2015 рік з урахуванням етапності виконання, загалом план виконано на 48%, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, документи з 34 пунктів плану (близько 25%) перебувають у Верховній Раді, та їх виконання залежить виключно від голосування парламентаріїв.

При цьому дерегуляційні ініціативи ще з 39 пунктів плану знаходяться на погодженні в центральних органах виконавчої влади.

У міністерстві зазначили, що затримки в дерегуляції пов'язані з тривалою процедурою узгодження та прийняття документів.

Читайте такожДерегуляція бізнесу може заощадити 60 млрд гривень до 2020 року

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року покращити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти до ТОП-20.

Уряд 19 березня прийняв план з дерегуляції бізнесу до 2017 року, що включає 171 ініціативу щодо зменшення адміністративного і бюрократичного тиску.

Читайте такожЯценюк назвав ключові реформи, які має виконати уряд найближчим часом

У рамках плану до 2017 року уряд має намір скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів і збір з утилізації відпрацьованих мастил з планованої економією до 2,7 мільярда гривень для бізнесу, забезпечити збереження номера телефону при зміні мобільного оператора, а також спростити підключення бізнесу до електромереж, скоротивши кількість необхідних для цього бюрократичних процедур до 3 з 10.

Крім того, план передбачає спрощення процедури та скорочення термінів оформлення будівництва, власності і зовнішньоторговельних операцій.