Клімкін: Україна готова говорити з Росією, але вона "вигадує" проблеми

Україна готова вести переговори з Росією про імплементацію Зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, однак Росія діють волюнтаристськи, проти логіки Всесвітньої торгової організації і "вигадує" проблеми, сказав журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Росія діє проти логіки СОТ. У Всесвітній торговельній організації спочатку є проблема, потім шукають її вирішення. Росія вигадує якісь міфічні проблеми, хоче, щоб ми брали на себе якісь зобов'язання, щоб відсунули ЗВТ спочатку на 10 років, потім назавжди. Але нам робити своє, - сказав Клімкін. - Там, де ми можемо говорити, ми розмовляємо. Працюють експерти. З 1 січня ЗВТ почне працювати. І ми працюємо з усіма членами ЄС, щоб вони дали сигнал своїм бізнесу для того, щоб прийти в Україну - УНІАН)".

Клімкін при цьому нагадав, що в ході переговорів з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем Україна і ЄС домовилися допомагати один одному в частині імплементації положень Угоди про ЗВТ, в частині інвестицій, а також просування українських підприємств на європейський ринок - як експорту товарів, так і участі українських компаній у системі державних закупівель ЄС.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна почне реалізацію Угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, як і планувала, з 1 січня 2016 року.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Збиток, який може бути нанесений економіці України у разі прийняття рішення про ембарго, оцінюють у 600 мільйонів доларів.

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Євросоюз і Україна неодноразово заявляли, що не мають наміру відкладати введення ЗВТ, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити жодні зміни до тексту Угоди про асоціацію.