Євросоюз хоче домовитися про вільну торгівлю зі США до кінця терміну Обами

18:03, 18 грудня 2015
Різне
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Президентський термін Барака Обами закінчується в 2016 році.

REUTERS

Євросоюз націлений укласти угоду про зону вільної торгівлі зі США до кінця президентського терміну Барака Обами, який закінчується у 2016 році.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками Ради ЄС, повідомляє Прайм.

"Ми знову заявили про те, що потребуємо дуже швидкого завершення переговорів щодо угоди про трансатлантичну зону вільної торгівлі і що нашою метою залишається досягти такого політичного рішення ще в період президентства Обами", - сказала Меркель.

Раніше поточний лідер президентської гонки Хілларі Клінтон говорила, що не підтримує в нинішньому вигляді іншу нещодавно укладену велику угоду - Транстихоокеанське партнерство (ТТП), оскільки воно не відповідає високим стандартам.

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