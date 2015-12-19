МЗС про російське скасування ЗВТ: Путін "трохи поспішив" і порушив всі канони міжнародного права

Президент РФ Володимир Путін мав політичну, а не економічну мету, коли підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, який діяв у рамках Зони вільної торгівлі СНД.

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Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з євроінтеграції Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда".

"Путін порушив всі канони міжнародного права", - стверджує Зеркаль, нагадуючи, що указ підписаний ще до завершення тристоронніх консультацій про застосування Угоди про асоціацію.

Заступник голови МЗС додала, що 21 грудня в Брюсселі запланований наступний раунд консультацій на міністерському рівні.

"Ми в понеділок збираємося з’ясовувати, як жити далі. З'ясувати, що ж ми робили протягом 15 раундів міністерських зустрічей, - заявила вона. - Кожного разу ми намагалися надати якнайщирішу відповідь на їх занепокоєння".

"Трошки поспішив Володимир Володимирович. Не довів справу до кінця... Цей указ доводить дуже явно, що цей процес (спроби РФ обмежити вільну торгівлю Україна-ЄС) мав політичну, а не економічну мету", - сказала заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

9 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що після набуття чинності економічної частини угоди про Асоціацію Україна-ЄС, тариф для українських товарів з 1 січня для поставок на ринок РФ буде в середньому 6%.

Євросоюз й Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінування набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом й Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.