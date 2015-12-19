Україна в понеділок хоче обговорити з РФ указ Путіна про скасування вільної торгівлі

На трьохсторонній міністерській зустрічі України, Росії та Єврокомісії 21 грудня з питань застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Європейським Союзом обговорюватимуться порушення, пов’язані з указом президента РФ Володимира Путіна про скасування ЗВТ між Росією та Україною з 1 січня 2016 року.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

Вона нагадала, що Путін своїм указом призупинив дію ЗВТ в рамках СНД з Україною, тим самим порушив усі канони міжнародного права.

«В понеділок ми маємо намір з’ясовувати, як збираємося жити далі. Протягом 15 раундів технічних консультацій, 5 міністерських зустрічей ми обговорювали питання щодо того, як зняти занепокоєння. Це були технічні консультації, які відбувалися з трьох основних блоків: технічні бар’єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні проблеми та питання митного співробітництва», - зазначила Зеркаль.

За її словами, на кожній зустрічі Україна намагалась надати якомога ширшу відповідь росіянам на їхнє занепокоєння.

«Мені здається, що цей указ дуже наявно свідчить про наміри Росії і про те, що нічого спільного з пошуком відповіді цей процес не має. Буде трьохстороння міністерська зустріч. Я думаю, що як перед зустріччю так і після зустрічі всі будуть свідомі того, що основна ціль цієї зустрічі – зафіксувати, в чому зараз полягають порушення, пов’язані з прийняттям цього указу, і як сторони будуть спілкуватись далі», - зазначила заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня відбудуться тристоронні консультації України, Росії та Європейської Комісії на міністерському рівні з питань застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що 21 грудня стане днем, коли Росія та Україна за посередництва Єврокомісії можуть вирішити розбіжності в питанні застосування з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між РФ і Україною, що діяла у рамках ЗВТ СНД.