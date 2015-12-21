Усі українські ГЗК вимагають мораторій на підвищення ж\д тарифів

Про це у своєму зверненні до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голів Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінекономіки, а також Державної регуляторної служби заявили керівники найбільших підприємств гірничо-збагачувальної галузі – Полтавського, Південного, Інгулецького, Північного, Центрального ГЗК, Криворізького та Запорізького залізорудних комбінатів, а також ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка».

У заяві йдеться, що від експорту залізнорудної сировини Україна отримує більше 2 млрд. доларів на рік. Але є ризик загубити це джерело доходів, позбувшись також близько 50 тисяч робочих місць. З початку 2014 року світові ціни на руду знизилися втричі, а конкуренція значно посилилася. Багато гірничорудних компаній із США, Австралії, Китаю, Африки заявили про скорочення виробництва. При цьому з точки зору логістики постачальники руди з Австралії та Південної Америки перебувають у більш вигідних умовах, мають менше "плече" доставки, можливість завантажувати великотоннажні судна, які не здатні обслуговувати українські порти.

Читайте такожУ Мінінфраструктури немає підстав для підвищення залізничного тарифу - Американська торгова палата

Прогнозується, що в 2016 році ціни на руду знизяться ще на 15-20%. В таких умовах заплановане Мінінфраструктури різке підвищення тарифів на ж\д перевезення призведе до збитковості виробництва залізнорудної сировини в Україні, відмови інвесторів від роботи з українськими підприємствами, істотного зниження рівня інвестиційної привабливості країни в цілому.

«Вірогідний сценарій – падіння виробництва в галузі на 50%, зниження експорту на 75%», - наголошується у зверненні.

Читайте такожЄБРР виступив проти підняття тарифів на вантажні залізнодорожні перевезення

У документі підкреслюється, що МІУ декларує підвищення тарифів на 30%, однак із урахуванням додаткових факторів, таких як збільшення тарифу на порожній пробіг вагонів, підвищувального коефіцієнта на перевезення на відстань більше 500 км і т.д., фактичне зростання тарифу протягом 2016 року складе майже 50%. А для вантажів 1 класу, до яких відноситься руда, тариф підніметься на 65%.

Між тим, в сусідніх з Україною державах, таких як Росія й Туреччина, витрати на перевезення залізницею вже зараз нижчі, ніж в нашій країні. Зниження цін на сировинні товари змушує уряди інших країн йти назустріч своїм виробникам. Так, з наступного року «Російські залізниці» збільшать розмір максимальної знижки для клієнтів з 12,8 до 25%. Таким чином, російські підприємства отримають переваги в порівнянні з українськими, що дозволить їм витіснити вітчизняного виробника з зовнішніх ринків.

Читайте такожПідвищення вантажних залізничних тарифів знищить український експорт – Комітет ВР з питань промполітики

На думку промисловців, немає підстав говорити, що нинішні тарифи на вантажні перевезення є для «Укрзалізниці» економічно необґрунтованими або збитковими. За рахунок вантажних перевезень в 2014-2015 роках держмонополія отримала близько 15 млрд. гривень прибутку.

«В даний момент йде процес корпоратизації «Укрзалізниці». Вважаємо, що лише після її завершення, маючи розуміння реальної ситуації в компанії, можна повернутися до питання перегляду тарифів та політики ціноутворення на вантажні перевезення», - резюмується у зверненні.