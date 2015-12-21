Медведєв про асоціацію Україна-ЄС: вона створює ризик для "економічної безпеки" РФ

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що угода про асоціацію Україна-ЄС створює ризик для «економічної безпеки» Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з віце-прем'єрами.

«Ми неодноразово говорили українській владі, що імплементація торговельно-економічної частини угоди з Євросоюзом зачіпає наші інтереси, створює ризик економічної безпеки нашої країни», - відзначив Медведєв.

Він нагадав, що було проведено кілька раундів переговорів, але результатів вони не дали.

«І Україна, і Євросоюз не готові до підписання юридично зобов'язуючої угоди, яке б враховувало інтереси Російської Федерації», - вважає російський прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня президент РФ Володимир Путін висловив стурбованість тим, що російські товари будуть «викинуті» з українського ринку після набуття чинності з 1 січня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у частині створення зони вільної торгівлі.