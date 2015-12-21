Сюрреалізм від РФ: Москва звинуватила Київ у невиконанні угоди про вільну торгівлю

Росія в рамках тристоронніх переговорів з Україною і ЄС обвинуватила нашу країну в невиконанні угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) Співдружності незалежних держав щодо якості та безпеки продукції.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

“Як виявляється, Україна (а не РФ) не виконує угоду про ЗВТ СНД щодо якості та безпеки продукції - сюрреалізм від РФ. Тристоронка - ЄС-РФ-Україна", - написала вона.

За словами Микольської, російська сторона в процесі переговорів також зробила акцент на процесі люстрації.

“Крім турботи про український бізнес, російська сторона виявляє турботу про люстрованих чиновників-професіоналів. Сюрреалізм далі", - підкреслила торгпред.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводять тристоронню зустріч у Брюсселі, яка покликана досягти угоди про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.

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Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.