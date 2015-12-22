Влада окупованого Криму відмовилася виконувати доручення Москви

Про це повідомляє інформагентство FlashCrimea.

"Планів щодо скорочення чиновників уряду Криму немає", - заявив самопроголошений "голова" анексованої АР Крим Сергій Аксьонов.

У статті наголошується, що в понеділок російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв підписав постанову про скорочення держапарату на 10% з 1 січня 2016 року.

"У нас таких планів немає з однієї причини - завдання, які стоять перед владою суб'єкта, відрізняються від тих завдань, які виконують органи влади в мирний час на території материкової частини РФ", - прокоментував це рішення Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, в уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі та якості роботи" керівництва окупованого Криму та доручили Мінекономіки і Мінфіну внести пропозиції про покарання влади півострова. Таким чином в Білому домі відреагували на заяву Сергія Аксьонова про те, що регіон "не отримав ані копійки" на реалізацію ФЦП з розвитку анексованих Криму та Севастополя.

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