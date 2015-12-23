Росіян позбавлять права вибору накопичувальної пенсії

Уряд РФ прийняв рішення не продовжувати для громадян можливість вибору накопичувальної пенсії.

"Ми один раз обговорювали це питання, і в уряді ухвалено рішення дотримуватися чинного законодавства", - заявила віце-прем'єр Ольга Голодець, пише Прайм.

Згідно з чинним законодавством, росіяни 1967 року народження і молодші можуть вибрати один із двох варіантів зберігання пенсійних накопичень: формувати тільки страхову пенсію або страхову і накопичувальну пенсії до кінця 2015 року. Голодець заявила, що ці терміни міняти не будуть.

Читайте такожПутін заморозив пенсії росіян ще на рік

Рішення про продовження терміну вибору пенсії підтримували в першу чергу представники фінансово-економічного блоку.

Представники соціального блоку в уряді навпаки виступали з критикою цього рішення та накопичувальної моделі пенсійної системи.