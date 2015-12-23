Росіян позбавлять права вибору накопичувальної пенсії
Росіяни 1967 року народження і молодші повинні були вибрати, як будуть формувати майбутню пенсію до кінця 2015 року.
Уряд РФ прийняв рішення не продовжувати для громадян можливість вибору накопичувальної пенсії.
"Ми один раз обговорювали це питання, і в уряді ухвалено рішення дотримуватися чинного законодавства", - заявила віце-прем'єр Ольга Голодець, пише Прайм.
Згідно з чинним законодавством, росіяни 1967 року народження і молодші можуть вибрати один із двох варіантів зберігання пенсійних накопичень: формувати тільки страхову пенсію або страхову і накопичувальну пенсії до кінця 2015 року. Голодець заявила, що ці терміни міняти не будуть.
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Рішення про продовження терміну вибору пенсії підтримували в першу чергу представники фінансово-економічного блоку.
Представники соціального блоку в уряді навпаки виступали з критикою цього рішення та накопичувальної моделі пенсійної системи.