Кримчан уже навчають, як швидше отримати український біометричний закордонний паспорт

Правозахисники громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» стверджують, що для кримчан не буде винятків при оформленні біометричних паспортів для виїзду за кордон, пишуть "Новини Криму".

Читайте такожПорошенко розповів, коли жителі Донбасу і Криму зможуть їздити без віз до ЄС«У недавньому інтерв'ю президент України Петро Порошенко заявив, що розгляд випадків оформлення закордонних біометричних паспортів для жителів Криму буде здійснюватися в кожному окремому випадку. З метою комплексного інформування «Європа без бар'єрів» стверджує, що можливості оформлення біометричних паспортів для законослухняних громадян, що проживають на окупованих територіях, залишаються рівними», – йдеться на сайті громадської ініціативи.

При цьому підкреслюється, що з об'єктивних причин процес оформлення паспортів для таких осіб може бути уповільненим. Тому для прискорення процедури рекомендується подавати до відділу міграційної служби не тільки національний паспорт, а за наявності – ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, свідоцтво про народження та інші документи, що посвідчують особу.

«Акцентуємо увагу, що за оформленням паспорта громадяни України можуть звертатися до будь-якого відділення Державної міграційної служби на підконтрольній території Україні. Перевірити стан оформлення паспорта для виїзду за кордон у режимі он-лайн можна на сайті», – відзначили в «Європи без бар'єрів».