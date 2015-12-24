У Мінрегіоні розповіли, коли збираються відновити комунальну інфраструктуру Донбасу

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на віце-прем'єр-міністра – міністра ЖКГ Геннадія Зубка, Кабінет міністрів видав постанову, якою визначив порядок використання коштів Європейського інвестиційного банку на фінансування проектів допомоги переселенцям у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

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За словами Зубка, Мінрегіон спільно з експертами ЄІБ відібрав перші 72 проекти вартістю близько 700 млн гривень. Всі вони спрямовані на відновлення інфраструктури та вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних Україні територіях Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей.

"Ми очікуємо, що проекти будуть завершені не пізніше кінця 2017 року", - цитує Зубка прес-служба.

Він також зазначив, що проект буде охоплювати райони, які відчувають сильний тиск на інфраструктуру соціальних послуг у зв'язку зі значним припливом внутрішньо переміщених осіб у цих областях, а також конкретні місцеві ради в інших областях, які приймають значні потоки внутрішньо переміщених осіб.

Також кошти спрямують на відновлення автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених у результаті конфлікту з Росією, включаючи зруйновані мости, ремонт або реконструкцію державних або громадських будівель.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2014 року Україна і Європейський інвестбанк підписали кредитну угоду обсягом 200 млн євро для відновлення Донбасу. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка,кредит надано строком на 20 років, зокрема максимальний пільговий період - 5 років під процентну ставку до 1,5% річних.