ВР дозволила Нацполіції здійснювати термінові закупівлі товарів для бійців у зоні АТО

За дане рішення проголосувало 245 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

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Народний депутат Мустафа Найєм (фракція «БПП») зазначив, що після набуття чинності закону «Про Національну поліцію» ВР не вказали, що поліція може закуповувати товари по переговорній процедурі.

«Зараз в нас багато хлопців, які стоять на фронті і в них немає форми, і ми не можемо закупити зимову форму. Якщо ми зараз залишимо загальну процедуру закупівель, то ми отримаємо форму лише в липні», - наголосив він.

Даним законом надано органам Національної поліції таких самих прав, які і всім іншим військовим формуванням і правоохоронним органам, щодо можливості здійснення термінових закупівель при необхідності нагального забезпечення особового складу поліції, який несе службу в умовах особливого періоду, зокрема у зоні проведення АТО, необхідними матеріально-технічними та іншими ресурсами.

Законом внесено зміни до статті 39 закону, що надає правові підстави Національній поліції для застосування переговорної процедури державної закупівлі в разі виникнення нагальної потреби у відповідній закупівлі, в умовах дії особливого періоду та неможливості дотримання замовником (органом Національної поліції) строків для проведення конкурсних торгів.