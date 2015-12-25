Apple вимагає від Samsung ще $180 мільйонів за порушення патентів

Apple вимагає від Samsung додаткові $180 млн у рамках патентного спору.

Про це пише Gazeta.ru з посиланням на The Verge.

Як відзначає видання, саме в цю суму американська компанія оцінила збиток від п'яти пристроїв виробництва Samsung, які були доступні в продажу після першого судового вердикту на користь Apple в розглядах двох компаній.

У 2012 році суд вперше визнав, що південнокорейська компанія порушує патентні права Apple. У грудні Samsung виплатила $548,2 млн.

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Які пристрої викликали невдоволення Apple, не повідомляється, оскільки більшість судових документів недоступні для публічного ознайомлення.

Незважаючи на те, що дві компанії погодилися припинити будь-які судові спори за межами США, Samsung не вважає вирок, винесений у 2012 році, справедливим і продовжує домагатися перегляду справи.