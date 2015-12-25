Путін доручив ввести для букмекерів "спортивний податок"

Уряд РФ має до 1 червня 2016 року підготувати законопроект про обов'язки букмекерських контор передавати частину прибутку від ставок російському спорту.

Відповідне доручення президента РФ Володимира Путіна опубліковане на сайті Кремля, повідомляє Slon.ru.

Мова йде про ставки на змагання за участю російських команд і спортсменів. Передбачається, що прибуток букмекери будуть частково направляти на "фінансування діяльності суб'єктів спорту". Порядок перерахування визначить кабмін.

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На думку власника московського ФК «Спартак» Леоніда Федуна, законопроект допоможе залучити додаткові доходи до спорту в цілому і футболу зокрема.

«Подивіться, наприклад, на чемпіонат Англії з футболу – там у кожної другої команди спонсором є букмекери. На даний момент букмекерський бізнес знаходиться на підйомі. Люди витрачають великі гроші на ставки і тоталізатори, частина цих грошей повинна допомогти клубам поповнити бюджет», – цитує Федуна ТАСС.

Влітку 2015 року Мінкомзв'язку РФ оцінило обсяг букмекерського ринку в Росії в розмірі 150 млрд рублів на рік. Щорічний чистий прибуток учасників ринку, за даними міністерства, досягає 2,5 млрд рублів.