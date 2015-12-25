У Сбербанку Росії прогнозують подальше падіння рубля

Президент Сбербанку Росії Герман Греф чекає подальшого ослаблення курсу рубля в 2016 році, повідомляє РБК.

За його словами, курс російської валюти буде опускатися по мірі зниження нафтових котирувань, які у найближчому майбутньому можуть впасти ще на 10%.

"Вся наша економіка залежить від ключового параметра — ціни на нафту... Сьогодні ціна 35-36 доларів за барель. Отже, можна говорити про те, що вона коливатиметься найближчими місяцями в районі плюс-мінус 10% в обидві сторони", — заявив Греф в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

Глава Ощадбанку пояснив, що точну вартість нафти найближчим часом заздалегідь не знає ніхто, проте ключові ринкові тренди зараз пов'язані зі зниженням. "З точки зору монетарної ситуації ціна на нафту має падати, це абсолютна кореляція, а рубль буде знижуватися", — зазначив Греф.

Торги на американській нафтовій біржі ICE 25 грудня не проводяться у зв'язку з Різдвом. Напередодні вони закрилися на позначці 37,92 долара за барель нафти марки Brent, що на 1,49% вище рівня закриття попередніх торгів. Під час сьогоднішніх валютних торгів на Московській біржі курс долара піднімався до 70,459 рубля, курс євро — до 77,259 рубля.

На початку вересня 2015 року, після того, як курс долара на біржі вперше за півроку піднявся вище 71 рубля, Греф передбачав різкі коливання курсу рубля протягом найближчих кількох років.

"Що стосується рубля, то він, так само як і вся макроекономічна ситуація, буде дуже волатильним всі наступні роки. Потрібно до цього готуватися. Якою буде динаміка рубля, я не беруся передбачати, оскільки в нашій країні, на жаль, вона дуже залежить від динаміки цін на сировину", — пояснив тоді глава Сбербанку, водночас зазначивши, що не бачить "підстав для паніки на валютному ринку, в тому числі і великого попиту на валюту з боку населення.

Напередодні опитані агентством Bloomberg аналітики передбачили, що найближчим часом зниження курсу рубля відносно долара продовжиться і навіть може оновити рекордний мінімум минулого року. Більшість експертів впевнені, що ослаблення рубля не заподіє непоправної шкоди економіці Росії, оскільки для цього курс долара має піднятися вище 90 рублів.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року

Максимального після деномінації 1998 року значення курс долара на Московській біржі досяг 16 грудня 2014 року. Тоді вартість американської валюти сягнула 80,1 рубля, а курс євро перевищив 100 рублів.