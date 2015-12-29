Росію чекає слабка економіка, конфлікти в Кремлі і посилення спецслужб - Stratfor

Американська аналітична компанія Stratfor представила свій прогноз розвитку геополітичної ситуації в різних регіонах світу в 2016 році. Головні прогнози для Росії — слабкі економічні перспективи, зростаючі загрози з боку ісламізму і спроби російських силовиків використовувати ці загрози для розширення своїх повноважень всередині і за межами країни, пише "Комерсант".

В першу чергу аналітики Stratfor приділяють увагу триваючій загрозі з боку радикального ісламізму, у тому числі боротьбі проти ІД та участі Туреччини в цій боротьбі. Від неї експерти Stratfor чекають не тільки військового посилення на сирійському фронті, але і контролю за експансією курдів, а також продовження напружених відносин зі своїми старими суперниками — Іраном і Росією. Stratfor відзначає, що Росія не хоче конфронтації з Туреччиною, проте цього навряд чи вдасться уникнути в міру того, як Росія активізує свої дії на сирійському фронті. Втім, боротьба з «Ісламською державою» буде лише частиною російської політики в Сирії. Росія буде намагатися знайти компроміс із США і сповільнити зростання їх впливу на пострадянському просторі. У свою чергу США будуть готові йти на переговори з тактичних питань, але не будуть піддаватися на спроби Москви використати боротьбу з тероризмом як важіль тиску в інших питаннях.

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В Азії Stratfor звертає особливу увагу на Китай, влада якого зштовхнулася з уповільненням зростання економіки і тепер змушена переглядати свою політику. Від китайської політики експерти чекають продовження поступової лібералізації фінансового ринку і пом'якшення адміністративного тиску на бізнес.

Говорячи про Росію, експерти Stratfor вважають, що ситуація багато в чому залежатиме від здатності уряду вирішувати економічні проблеми, оскільки вони «швидше за все, приведуть до зростання протестних настроїв. Кремль не буде сильно перешкоджати незначним протестам економічного характеру, однак буде чинити опір будь-яким великим і організованим акціям протесту, які будуть носити антиурядовий характер. Аналітики вважають, що посилення риторики уряду, спрямованої проти ІД, може викликати підйом ультранаціоналістичного руху, а це, швидше за все, виллється в переслідування мігрантів з боку націоналістів. При цьому Stratfor вважає, що «загрози від ІД та інших ісламістських угруповань ФСБ спробує використати для розширення своїх повноважень всередині і за межами Росії». Говорячи про політичну ситуацію, експерти вважають, що «напередодні вересневих парламентських виборів Кремль, швидше за все, спробує чинити тиск на опозицію та її лідерів». Крім того, боротьба всередині кремлівської еліти в 2016 році посилиться. Основними пунктами протиріч стануть питання отримання державної допомоги, енергетичної політики, у тому числі приватизації "Роснафти" і можливого припинення монополії "Газпрому" на газові трубопроводи. Розбіжності будуть виникати і з питань, пов'язаних з Україною, Сирією, а також розподілом повноважень і фінансових потоків серед різних угруповань військових і представників спецслужб.