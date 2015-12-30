Медведєв затвердив заборону для турецьких компаній будувати і вести турбізнес в Росії

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв затвердив перелік заборонених для турецьких компаній видів діяльності в Росії, відповідний документ опублікований на сайті уряду РФ.

«Підписаною постановою затверджено перелік окремих видів робіт (послуг), виконання (надання) яких на території Росії організаціями, що знаходяться під юрисдикцією Турецької Республіки, а також організаціями, контрольованими громадянами Турецької Республіки та (або) організаціями, що знаходяться під юрисдикцією Турецької Республіки, заборонено з 1 січня 2016 року», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожПрогноз Stratfor щодо політичної та економічної ситуації в світі: протистояння Туреччини і Росії неминучеДо переліку, зокрема, увійшли: будівництво будівель та інженерних споруд, діяльність у сфері архітектури та інженерно-технічного проектування, досліджень і аналізу, діяльність туристичних агентств, діяльність готелів, виконання робіт, надання послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб, обробка деревини.

Заборона на ведення діяльності не поширюється на вже укладені контракти, заборони вводяться з 1 січня 2016 року.

Раніше віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомляв про розширення санкцій проти Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила вище керівництво країни в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава". Туреччина також пригрозила санкціями.