У Німеччині порахували, скільки цьогоріч коштуватиме для країни інтеграція біженців

Як повідомляє Deutsche Welle, про це керівник інституту Ганс-Вернер Зінн заявив в інтерв’ю німецькому виданню Tagespiegel, передає epd.

Зінн застеріг від фінансування заходів, спрямованих на інтеграцію шукачів притулку, за рахунок нових боргів. "Нам варто відштовхуватися від актуального бюджету", - зазначив глава інституту. За його словами, це можливо, адже у Німеччини наразі ще є вільні кошти. Запланованого на 2016 рік бюджету, за його словами, слід дотриматися.

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Однак для фінансування інтеграції біженців доведеться скоротити деякі видатки, вважає директор Ifo. "Це складне політичне рішення", - вважає Зінн.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Ifo заявляли, что Німеччині необхідно було витратити понад 21 млрд євро (22,5 млрд дол.) на допомогу біженцям в 2015 році, куди мали входити забезпечення житловими умовами, продуктами харчування та освітніми програмами.